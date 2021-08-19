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市立函館保健所は１９日、函館市内で新たに１７人が新型コロナウイルスに...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは１９日、新たな新型コロナウイルス...
【厚沢部】札幌学院大学人文学部の臼杵勲教授による町城丘の国指定史跡「...
ＪＲ北海道によると、１９日午前５時２０分ごろ、函館駅構内で、函館同５...
道中小企業家同友会函館支部道南観光研究会（山田俊幸会長）が製作したオ...
前線を伴った低気圧が北海道付近を通過した影響で、１８日の渡島・桧山地...
【福島】福島漁港で１７日、新型コロナウイルスの収束を願う「福島元気プ...
元共同通信社記者でジャーナリストの青木理さんを招いた講演会がこのほど...
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【木古内】町は、町立学校給食センターで学校給食調理に従事する、会計年...
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◇北斗市（２１日）▽おはなしひろば（市渡会館／前１０時半） （２２...
◇北斗市（２０日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２７人）では、生徒の多くが地元の基幹産...
「第４５回全国高校総合文化祭（紀の国わかやま総文２０２１）」がこのほ...