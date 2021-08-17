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函館市内の８月単月の新型コロナウイルス新規感染者（発表分）は、１６日...
函館市が公表する市内の医療提供体制の状況（１２日現在）によると、確保...
函館市連合遺族会（浜野幸子会長）は１５日、同市青柳町の函館護国神社（...
戦時中、食糧増産のため全国の学生が道内で農作業に従事した学徒援農の存...
函館ユネスコ協会（土谷二朗会長）は１５日、本願寺派函館別院（東川町１...
【北斗】お盆期間を古里や行楽地で過ごした人たちのＵターンが１６日、本...
市立函館保健所は１６日、函館市内で新たに２７人が新型コロナウイルスに...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは１６日、新たな新型コロナウイルス...
函館空襲を記録する会は１５日、太平洋戦争中、函館俘虜収容所本所があっ...
市立函館保健所は１５日、函館市内で新たに１３人が新型コロナウイルスに...
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道南の町では、お盆期間に成人式を開く町があった。このうち上ノ国町では...
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第二次世界大戦の終戦から７６年を迎えた１５日、道南地域平和運動フォー...
１７日から茨城県で行われる全日本中学校陸上競技選手権大会に、道南から...
立秋（７日）の函館は函館地方気象台の観測史上最高の３３・９度を記録し...
函館市社会福祉協議会（市社協）は２３日午前１０時から、花びしホテル（...