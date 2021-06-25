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【八雲】ネッツトヨタ函館（函館市美原２、高木和良社長）は２３日、八雲...
７月３日の函館競馬開幕を前に開催中の人や馬の安全を祈願しようと、日本...
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【上ノ国】上ノ国町の工藤昇町長は２３日の町議会定例会で、新型コロナウ...
市立函館保健所は２５日、函館市内の保育所でノロウイルスが原因とみられ...
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