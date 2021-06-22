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北海道に出されていた新型コロナウイルスの緊急事態宣言は２１日に解除と...
道南虫の会（事務局・函館）の対馬誠さんは、小学生と保護者を対象にキア...
函館市は２１日、入舟町前浜海水浴場の今夏の開設を中止すると発表した。...
【福島】町日向の鳴海健児さん（８１）が町に寄贈した横断幕を引き立てる...
【乙部】江差署と町などはこのほど、町緑町の乙部駐在所前に整備した花壇...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２１日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２１日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...
「保護ネコハウスＣｈａＣｈａ（チャチャ）」（函館市湯川町１、池田仁美...
東京五輪に向けた事前合宿を７月１３～１９日に函館アリーナ・サブアリー...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、７月１６日午後１時半から市総合福祉...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２７日午後１時半から、第...
〇…函館市山の手２の陶芸教室「函館バウハウス工房」（佐藤留利子代表）...
【七飯】町教委や町内の教育関係機関は２１日、７月７日の七夕に各家庭や...
函館市教委は１８日付で、市内小中学校などの修学旅行や宿泊研修について...
北海道に発令されていた新型コロナウイルス緊急事態宣言が解除となった２...
函館市は２１日、今後の新型コロナウイルスワクチンの接種について、７月...
東京五輪の観客について、大会組織委員会や国際オリンピック委員会（ＩＯ...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連たそがれ野球...