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２３日に７６歳で亡くなった函館出身の俳優、志村智雄（のりお）さんの訃...
北大大学院水産科学研究院の酒井隆一教授（６０）は、海洋生物に由来する...
【北斗】道南各地で、今年産米の田植え作業が本格化している。道南のコメ...
○…札幌管区気象台は２５日、道内の向こう３カ月（６～８月）の天候の見...
国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関・国際記念物遺跡会議（イコ...
市立函館保健所は２６日、函館市内の保育所でノロウイルスが原因とみられ...
月が地球の影に完全に隠れる「皆既月食」が２６日夜、函館市内でも観測さ...
文化庁などによると、函館市の垣ノ島、大船両遺跡を含む「北海道・北東北...
【札幌、旭川、小樽】道などは２６日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は２６日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
【札幌】第３日は２６日、札幌円山球場で１回戦２試合、準々決勝１試合を...
函館軟野連あさ野球...
２３日に７６歳で亡くなった函館出身の俳優、志村智雄（のりお）さんの訃...
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「スーパームーン皆既月食」を待っていた２６日の夕方、突然の吉報が舞い...
函館税関は２０日、４月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出額...
【札幌】北海道商工会連合会は２５日、札幌市内で通常総会を開き、任期満...
今から１６年前、私の高校生活がスタートしました。入学当初はどの部活に...
北海道メンタル評議会は、６月２日午後１時半から函館市総合福祉センター...