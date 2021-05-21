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函館市内では紅色や白色のツツジが色づき始めた。西部地区の坂や周辺の公...
市立函館保健所は２０日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２０日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２０日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
道南にゆかりのある国際協力機構（ＪＩＣＡ）海外協力隊の活動写真展（Ｊ...
【森】町青葉ケ丘公園では、淡緑色のサクラ「ギョイコウ」が見ごろを迎え...
渡島保健所は１９日、管内の社会福祉施設でノロウイルスが原因とみられる...
市立函館保健所は１９日、函館市内の保育所でノロウイルスが原因とみられ...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１９日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１９日、函館市内で新たに８人が新型コロナウイルスに感...
渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は６月８日午後２時から、ざいだんアフ...
函館東ロータリークラブ（佐藤真一会長）は２０日、北海道国際交流センタ...
函館市本町のカフェ「Ｆ―ＣＯＮ カフェ マリエージュＦ」はこのほど、...
五稜郭の文化価値を考える会（佐々木馨会長）は１５日、今年度の連続講座...
和洋折衷の手作り作品を展示販売する「ハンドヴェール仲間展『虹』」が２...
函館市は、高校生に地元企業の魅力を知ってもらうイベント「しごとフェス...
朝の情報番組で「脱だらだらスマホ」という内容を見て反省しきりになった...
空手は１６日、函館アリーナで行った。個人は男子形で種市青央（函工３年...
テニスは１７～１９日、千代台公園テニスコートで行った。団体戦（２単１...