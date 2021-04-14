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【札幌、旭川】道と札幌市などは１４日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１４日、函館市居住の３０代女性と５０代男性の計２人が...
【厚沢部】斉藤牧場公園（町当路５０６）は１日から、今年度の「ニジマス...
道は、春のヒグマ注意特別期間（４～５月の２カ月間）に合わせ、山菜採り...
【北斗】冬季休園期間を終えて１０日に開園した匠の森公園（市村山）では...
函館建具工業協同組合（田原祥司理事長）の技能士会（菅野幸雄会長）は１...
【上ノ国】町の湯ノ岱交通安全協会（三浦安則会長）は１１日、湯ノ岱駐在...
【札幌、旭川】道と札幌市などは１３日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１３日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
【北斗】市谷好４の旅行代理店、ツーリスト道南は１７日、道南いさりび鉄...
【松前】町は１４日、今年２回目の町内のサクラ開花予想を発表した。標準...
函館市恵山地区の私有林を無断伐採したとして、函館市に１１６万円の損害...
【北斗】ＪＡ新はこだて（本店・北斗市）は１４日、市農業振興センターで...
池田達雄市長１期目の最終年度となる２０２１年度一般会計予算は、新型コ...
【厚沢部】町の地域おこし協力隊「素敵な過疎づくり協力隊」の委嘱状交付...
【七飯】「交通事故死ゼロを目指す日」の１０日、函館中央署と函館中央地...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が１１日、函館市内の湯川沖～志海苔...
福島方面では良型のアブラコやホッケが好釣のよう。フィッシュランド函館...