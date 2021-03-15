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【速報】道内で５４人感染　渡島、桧山はゼロ

　【札幌、小樽】道や札幌市などは１５日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。札幌市３２人、道検査分１８人、小樽市１人で、函館の３人を含め道内全体で計５４人となった。札幌市は４人に変異株の疑いがあるとしている。函館以外の渡島、桧山管内は感染者が確認されなかった。
　道検査分の内訳は釧路管内５人、後志、上川管内各４人、石狩管内２人、十勝管内１人と、神奈川県、沖縄県が各１人。
　また、道は１人、札幌市は１人が死亡したと明らかにした。
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