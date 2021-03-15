【速報】道内で５４人感染 渡島、桧山はゼロ
道検査分の内訳は釧路管内５人、後志、上川管内各４人、石狩管内２人、十勝管内１人と、神奈川県、沖縄県が各１人。
また、道は１人、札幌市は１人が死亡したと明らかにした。
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