市立函館保健所は１５日、函館市内で新たに市内居住の３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。３人とも感染経路は不明。市内での感染者数は累計５３４人となった。

同保健所によると、感染が確認されたのは５０代男性、７０代性別非公表、年代性別非公表の３人。いずれも軽症で会話可能。１人は管内指定医療機関に入院、２人は入院などに向け調整している。

１４日に市衛生試験所で行った検査で陽性が判明した。いずれも海外渡航歴や流行地への旅行歴はなく、濃厚接触者は現在調査中。