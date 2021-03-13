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【速報】函館で新たに１人感染

　市立函館保健所は１３日、函館市内で新たに５０代男性１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。市内での感染者数は累計５３０人となった。
　同保健所によると、感染患者との接触歴は調査中。発熱やせきなどの症状があり、市内医療機関などへの入所を調整している。
　１２日の市内医療機関での検査で陽性が判明した。海外渡航歴や流行地への旅行歴はなく、濃厚接触者は現在調査中。
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