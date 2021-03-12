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【札幌】道と札幌市などは１１日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認...
市立函館保健所は１２日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感...
函館西署管内で交通安全に尽力した個人や団体に対する、警察庁長官と全日...
函館の老舗レストラン「五島軒」（若山直社長）が２０１９年と２０年に開...
函館市地域交流まちづくりセンターは１１日、東日本大震災の犠牲者を追悼...
東日本大震災の発生から１０年が経った。地震や台風に伴う風水害などの自...
【江差】昨年７月に急性心不全のため８８歳で死去した江差町名誉町民で江...
函館朝市協同組合連合会（藤田公人理事長）は１１日、函館朝市どんぶり横...
１１日午後２時半ごろ、丘珠発函館行き日本航空（ＪＡＬ）２７４９便が飛...
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成年後見セミナー（函館市成年後見センター主催）が１０日、市総合福祉セ...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は、全国４０社の第三セクター鉄...
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【北斗】第１回市議会定例会は１２日、本会議を再開。任期満了に伴う教育...
【木古内】町議会第１回定例会は１２日、本会議を再開。予算特別委員会（...
【知内】町議会第１回定例会は１２日、本会議を再開。予算特別委員会（木...
【森】第１回森町議会３月会議は１２日、本会議を再開。予算等審査特別委...