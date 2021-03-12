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【速報】道内で５３人感染　渡島・桧山はゼロ

　【札幌】道と札幌市などは１１日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。このうち道検査分で３５人、札幌市１６人、小樽市１人で、函館の１人を含め計５３人だった。函館以外の渡島、桧山管内での感染者は確認されなかった。
　道検査分の内訳は釧路２２人、十勝７人、石狩３人、胆振２人、後志１人。
　また、道は４人が亡くなったと発表した。
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