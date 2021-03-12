【札幌】道と札幌市などは１１日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。このうち道検査分で３５人、札幌市１６人、小樽市１人で、函館の１人を含め計５３人だった。函館以外の渡島、桧山管内での感染者は確認されなかった。

道検査分の内訳は釧路２２人、十勝７人、石狩３人、胆振２人、後志１人。

また、道は４人が亡くなったと発表した。