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函館市地域交流まちづくりセンターは１１日、東日本大震災の犠牲者を追悼...
東日本大震災の発生から１０年が経った。地震や台風に伴う風水害などの自...
【江差】昨年７月に急性心不全のため８８歳で死去した江差町名誉町民で江...
函館朝市協同組合連合会（藤田公人理事長）は１１日、函館朝市どんぶり横...
１１日午後２時半ごろ、丘珠発函館行き日本航空（ＪＡＬ）２７４９便が飛...
【札幌】道と札幌市などは１１日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認...
市立函館保健所は１１日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染が確...
【乙部】今年度の道産業貢献賞の表彰伝達式がこのほど、町役場で開かれた...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１０日、新たな新型コロナウイルス...
丸井今井函館店（函館市本町）で１１日、ＴＢＳテレビ系列の人気番組で紹...
４月から始まる新年度を前に、新入学生や新社会人の新生活準備がピークを...
はこだてみらい館は７日、「第１回Ｕｎｉｔｙサークル作品発表会」を開い...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは、１...
【北斗】東日本大震災の発生から丸１０年を迎えた１１日、大野農業高校（...
木古内町の道の駅「みそぎの郷きこない」に出店しているパン店「コッペん...
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函館の老舗レストラン「五島軒」（若山直社長）が２０１９年と２０年に開...
○…道南地域のパチンコ店でつくる函館方面遊技業協同組合（山本篤理事長...
水産品加工・卸の「道水」（函館市豊川町、高野元宏社長）グループの「道...