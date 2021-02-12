【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１２日、道内で新たな新型コロナウイルス感染確認者数を発表した。札幌市４９人、道検査分が２１人（石狩管内９人、釧路管内７人、胆振管内５人）、旭川市１人で、函館の４人を含め計７５人となった。小樽市、函館以外の渡島、桧山管内は確認されなかった。

また、道は２人が亡くなったと発表した。