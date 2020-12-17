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日本航空（ＪＡＬ）は１７日、函館空港の積雪のため函館―丘珠間の１往復...
道と札幌市、旭川市、小樽市は１７日、新たな新型コロナウイルス感染確認...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに男女４人が新型コロナウイルス...
来年１月１１日に予定されていた「第７３回函館市成人祭」の中止を受け、...
函館の有志でつくる「学生食糧支援プロジェクト実行委」は１３日、新型コ...
道警などは１５、１６の両日、函館市内で高齢者らに向けた特殊詐欺被害防...
日本航空（ＪＡＬ）は１６日、奥尻空港の荒天のため函館―奥尻間の１往復...
ハートランドフェリーは１６日、低気圧の接近で江差―奥尻間の１往復２便...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１６日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１６日、新たに２人が新型コロナウイルスに感染したと発...
日本航空（ＪＡＬ）は１７日、函館空港の積雪のため函館―丘珠間の１往復...
ハートランドフェリーは１７日、低気圧の影響のため江差―奥尻間の１往復...
【木古内】第４回町議会定例会が１７日開会し、会期を１８日までの２日間...
◇北斗市 （１８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇七飯町（１８日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （１...
道教育大附属特別支援学校（紀藤典夫校長）は１０、１４、１６の各日、ウ...
道と札幌市、旭川市、小樽市は１７日、新たな新型コロナウイルス感染確認...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに男女４人が新型コロナウイルス...
【知内】今年度の中学生議会が１５日、知内中学校（對馬寿恵校長、生徒９...