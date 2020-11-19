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国の観光需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」の効果もあり観光客の入り込...
新型コロナウイルスの感染が拡大する中、道南の一部の店舗に対する「従業...
【札幌】道は１８日、渡島管内居住の性別、年代非公表の１人と桧山管内居...
自動車安全運転センター北海道函館方面事務所（高橋秀哉所長）はこのほど...
函館公園内の白川橋付近でイロハモミジが見頃を迎えている。サクラをはじ...
【北斗】北斗市（旧上磯町峩朗）出身で、昭和歌謡界の一時代を築いた故・...
青函フェリーは１８日、函館―青森の２往復４便を欠航した。１７日に判明...
【札幌、小樽、旭川】札幌市は１８日、新たに１３６人が新型コロナウイル...
【札幌】道は１８日、道検査分として、新たに渡島管内の１人、桧山管内の...
市立函館保健所は１８日、市内居住の５０代会社員男性と５０代市職員男性...
卓球の高体連函館支部秋季大会兼道高校選抜大会函館支部予選会（道高体連...
丸井今井函館店（本町）は１９日から、水産加工品など道南の特産品を集め...
内外情勢調査会函館支部の１１月懇談会が１８日、ホテル函館ロイヤルで開...
若者の就職活動を支援する「ジョブカフェ・ジョブサロン函館」（函館市梁...
函館市は１８日までに、国が提唱する「新しい生活様式」に基づき、市内飲...
フランス産ワインの新酒「ボージョレ・ヌーボー」の販売が１９日に解禁と...
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新型コロナウイルスの感染拡大を受け、函館市は１８日、２５日午前１０時...