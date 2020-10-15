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冬のベイエリアを彩る「はこだてクリスマスファンタジー」（実行委主催）...
日本航空（ＪＡＬ）は１４日、使用機材のプロペラの除氷装置に不具合が発...
【旭川】旭川市は１４日、市内の５０代女性が新型コロナウイルスに感染し...
【札幌】札幌市は１４日、市内で１３人が新型コロナウイルスに感染したと...
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【七飯】函館市内、近隣のモデルロケット愛好者らでつくる「マリンロケッ...
函館市の今年度防災総合訓練（市防災会議主催）が１３日、函館港港町埠頭...
【札幌】道と札幌市、小樽市は１３日、道内で計１７人が新たに新型コロナ...
【旭川】旭川市は１３日、同市で３人が新たに新型コロナウイルスに感染し...
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１７、１８の両日、岩見沢市などで開かれる少年野球のＫＩＮＧｏｆＫＩＮ...
函館バレーボール協会は１１日、函高専と白百合高で高校優秀選手の表彰式...
〇…北海道電力函館支店（函館市千歳町、金谷俊昭支店長）...
就労移行支援事業所障害福祉サービスほっぷ（中川愛子管理者）がこのほど...
函館合唱連盟（島聖子理事長）は、１７日午後２時半から市芸術ホールで第...
函館市縄文遺跡群保存活用協議会の今年度初会合が１３日、市南茅部総合セ...
ＪＲ北海道は１４日、年末年始に実施する北海道新幹線の青函トンネル内に...
ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響で鉄道需要の減少が続いているこ...
函館スイーツ推進協議会は、今月と１１月に函館市電を貸し切って街の散策...