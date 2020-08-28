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札幌管区気象台は２７日、道内の向こう１カ月（２９日～９月２８日）の天...
２７日の渡島・桧山地方は前日に続き晴れて暖かい空気が流れ込んだ影響で...
【江差】江差保健所は２７日、管内で水痘（水ぼうそう）が流行していると...
全日空（ＡＮＡ）は２７日、機材故障のため、函館―新千歳間の１往復２便...
【江差】町では、新型コロナウイルスの影響で市場価格下落が著しい花卉（...
道と札幌市、小樽市は２７日、道内で計８人が新型コロナウイルスに感染し...
市立函館、渡島、江差の各保健所は２７日午前、食中毒警報を発令した。日...
函館中央署（上野泰広署長）は２５日、七飯町上藤城の会社員、荒川賢（さ...
エア・ドゥは２６日、機材トラブルのため、函館発羽田行きの１便を欠航し...
北斗市在住のフルート奏者、水上知歩さんと同市在住のピアニスト、桜田佳...
第５６回函館市老人福祉大会（函館市老人クラブ連合会主催、函館市社会福...
〇…北海道警察学校（札幌市）第２３７期の卒業生２９人がこのほど、１０...
札幌管区気象台は２７日、道内の向こう１カ月（２９日～９月２８日）の天...
ソフトテニスの高体連函館支部秋季大会が２６日、千代台公園テニスコート...
テーオーホールディングス（函館市港町３）は２７日に開かれた定時株主総...
函館市は、女性特有の子宮頸がんと乳がん検診を無料で受けられるクーポン...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は２９日から、五稜郭―木古内間...
函館市内の小学校では、新型コロナウイルスの感染拡大で中止となった運動...
国土交通省が高速道路の通行料徴収を、自動料金収受システム（ＥＴＣ）専...
渡島総合振興局は、新型コロナウイルスの影響を受けた観光業を支援するた...