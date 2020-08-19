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日本航空（ＪＡＬ）は１９日、機材トラブルのため、奥尻発函館行きの１便...
【小樽】小樽市は１９日、市内の２０代女性１人が新型コロナウイルスに感...
【上ノ国】扇石町内会（太田孝任会長）は１３日、７月１２日に改修を終え...
【札幌】札幌市は１９日、市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染し...
【福島】町は１２日、国道２２８号三岳から千軒間の福島峠に、ごみの不法...
市立函館、渡島、八雲保健所は１９日、管内に食中毒警報を発令した。最高...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は１８日、７月の熊本豪雨で橋梁...
【札幌】札幌市は１８日、市内で新たに６人が新型コロナウイルスに感染し...
【知内】町郷土資料館は、２００４年に当時の中学生が制作したホームペー...
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【森】任期満了に伴う町長選（１０月６日告示、同１１日投開票）の立候補...
函館市教委は１９日、市青少年芸術教育奨励事業「第３０回児童生徒音楽コ...
函館市福祉人材バンクは、９月１２日午前１０時からフォーポイントバイシ...
北海道付近に暖かい空気が入り込んだ影響で、１９日の渡島・桧山地方は気...
北斗市在住のフルート奏者水上知歩さん（３５）と、同市在住のピアニスト...
渡島総合振興局と桧山振興局は１９日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...