函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 購読者限定プレゼント
    ５０名様
  • 特集
    コロナ禍に思う
  • クマ出没マップ
    出没マップ

小樽市で９人感染

　【小樽】道と小樽市は２４日、同市内の９人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。６０～８０代の男女５人と年齢非公表の４人で、９人中７人が同市内の飲食店でカラオケを利用していた。道内の感染確認者は延べ１２０９例。
    Twitter
    Facebook
    LINELINE
    Mail

      社会

      手塚産業、木古内町にマスク寄贈

      [ 社会 ]

      　【木古内】手塚産業（町瓜谷、手塚則博社長）は２２日、新型コロナウイル...

      手塚産業、木古内町にマスク寄贈

      【速報】札幌市内で２人感染

      [ 社会 ]

      　【札幌】道と札幌市は２２日、同市内で年代・性別非公表の１人と７０代男...

      【速報】札幌市内で２人感染
      社会 記事一覧へ

      最新記事

      小樽市で９人感染

      [ 社会 ]

      　【小樽】道と小樽市は２４日、同市内の９人が新たに新型コロナウイルスに...

      小樽市で９人感染

      東京堂

      [ 老舗味めぐり ]

      　粘りとコシを引き出す職人技が光る　一世紀を超える〝餅屋〟の大福　１９...

      東京堂
      最新記事一覧へ
      函館新聞電子版とは
      函館新聞 電子版 お申込み
      ご購読申し込み月は無料

      電子版 試読申し込み（１週間 無料）

      休刊日のお知らせ

      函館新聞宅配購読お申込み

      お試し（１週間）もございます。

      フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

      最新ニュース

      【速報】札幌で１人死亡、１人感染確認　札幌と小樽以外はなし

      【速報】札幌で１人死亡、１人感染確認　札幌と小樽以外はなし

      小樽市で９人感染

      小樽市で９人感染

      噴火湾産毛ガニ味わって　２７、２８日に森で販売会

      噴火湾産毛ガニ味わって　２７、２８日に森で販売会

      クマ出没情報（八雲）

      クマ出没情報（八雲）

      ドクターコラム／アルファ皮膚科クリニック院長　山田透さん

      ドクターコラム／アルファ皮膚科クリニック院長　山田透さん

      東京堂

      東京堂

      江差の一✕二✕三業懇話会が豆の種まき実施

      江差の一✕二✕三業懇話会が豆の種まき実施

      義父殴りけがをさせた疑いで男を逮捕

      義父殴りけがをさせた疑いで男を逮捕

      中米で大地震　道南太平洋沿岸でも海面変動の予報

      中米で大地震　道南太平洋沿岸でも海面変動の予報

      道南うみ街信金　３月期決算減収増益に

      道南うみ街信金　３月期決算減収増益に

      ニュースカレンダー

      アクセスランキング

      アクセスランキング一覧

      道南市町村ニュース

      長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
      地域ニュース一覧

      紙面ビューア

      函館新聞紙面

      6月24日の紙面

      デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

      公式 Facebook
      公式 Twitter

      イベントカレンダー

      2020年6月のイベント
      ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

      関連サイト

      ハコラク