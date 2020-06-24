【小樽】道と小樽市は２４日、同市内の９人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。６０～８０代の男女５人と年齢非公表の４人で、９人中７人が同市内の飲食店でカラオケを利用していた。道内の感染確認者は延べ１２０９例。