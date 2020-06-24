中米で大地震 道南太平洋沿岸でも海面変動の予報
海面変動は最も早い地点で同午後２時半ごろから始まり、１日前後は続く可能性があるとみられる。
太平洋津波警戒センター（ＰＴＷＣ）によると、震源はメキシコ・オアハカ州の沿岸で、地震規模はＭ（マグニチュード）７・７と推定される。
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