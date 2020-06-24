２４日午前０時２９分ごろ、中米（北緯１５・９度、西経９５・９度）で大地震があった。気象庁は同午前１時すぎ、道南の太平洋沿岸を含む日本の沿岸で、若干の海面変動が発生する可能性があると発表した。

海面変動は最も早い地点で同午後２時半ごろから始まり、１日前後は続く可能性があるとみられる。

太平洋津波警戒センター（ＰＴＷＣ）によると、震源はメキシコ・オアハカ州の沿岸で、地震規模はＭ（マグニチュード）７・７と推定される。