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全国の高校生が海外の高校生との国際交流を経験する「ＡＩＧ高校生外交官...
函館市教育振興フォーラム（市教委主催）がこのほど、市民会館小ホールで...
函館短大付設調理製菓専門学校教頭の吉田徹さん（７１）＝西洋料理＝が、...
函館高専（但野茂校長）はこのほど、女子中学生、家族を対象とした「ガー...
函館高等支援学校（立田俊治校長）の福祉デザイン科３年生７人がこのほど...
函館商業高校（古室信行校長）流通ビジネス科３年３７人が、今年２月実施...
函館湯川中学校（内山作校長）で１１月２６日、１年生による湯川まちある...
千島歯舞諸島居住者連盟函館支部（坂上範夫支部長）の語り部らを講師に招...
【江差】法人会女性部会が実施する今年度の「税に関する絵はがきコンクー...
【知内】２０２３年３月末で閉校する湯ノ里小学校（佐藤強校長、児童７人...
大みそかのテレビ番組でラインアップされるのが、紅白歌合戦やお笑い番組...
〇…北斗市教委の成人大学講座がこのほど、北斗市公民館で開かれた。「新...
【七飯】名曲「千の風になって」の訳詞・作曲を手掛けた七飯町在住の新井...
国の特別史跡・五稜郭跡の堀周辺に置かれた約２０００個の電球を灯すイベ...
函館市は今年度一般会計補正予算案に港町ふ頭コンテナヤードの施設運営委...
北斗市の漁港で、野良猫が増えて問題となっている。数年前から、餌付けを...
函館港イルミナシオン映画祭のシナリオ大賞から生まれた函館ロケ作品「自...
はこだてフィルムコミッション事務局（函館市観光部観光振興課内）は、映...
函館デザイン協議会（岡田暁会長）は第２８回会員作品展をオンライン上で...
函館空港（高松町）の国内線旅客ターミナルビル１階の案内所で、画面上の...