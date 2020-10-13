函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 10月プレゼント
    映画鑑賞券
  • 函館合同花火2020
    動画配信
  • 採用情報
    函館新聞社
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

はこしんフォトサービス

この記事の関連写真を購入できます。

    教育

    元気いっぱい／一筆入魂

    [ 教育 ]

    　筆に思い込め―。函館護国神社で行われた奉納揮毫で「世界平和」の文字を...

    元気いっぱい／一筆入魂
    教育 記事一覧へ

    最新記事

    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    イラン・イラク戦争での体験を基に小説「異邦の仔」が文庫化　函館在住の小説家西川司さん

    イラン・イラク戦争での体験を基に小説「異邦の仔」が文庫化　函館在住の小説家西川司さん

    コロナ後見据えた振興策議論　市観光アドバイザー会議

    コロナ後見据えた振興策議論　市観光アドバイザー会議

    電源開発とＫＤＤＩがドローン使って風力発電機点検

    電源開発とＫＤＤＩがドローン使って風力発電機点検

    大妻高生が北斗で稲の脱穀、精米作業体験

    大妻高生が北斗で稲の脱穀、精米作業体験

    人見町交通事故で死亡女性の身元判明

    人見町交通事故で死亡女性の身元判明

    １０月１４日（水）のおくやみ

    １０月１４日（水）のおくやみ

    【速報】渡島で１人重症　新型コロナ

    【速報】渡島で１人重症　新型コロナ

    【速報】旭川市で３人感染　道内２０人に

    【速報】旭川市で３人感染　道内２０人に

    第４回江差町議会臨時会　議案１件可決

    第４回江差町議会臨時会　議案１件可決

    大沼で和太鼓朗読劇「石川啄木記」

    大沼で和太鼓朗読劇「石川啄木記」

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    10月13日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    10月13日のイベント情報

    2020年10月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク