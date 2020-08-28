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ビジネスを通して地域課題の解決を考えるサークル「函館大学ビジネス企画...
市立函館高校（谷川敬一校長）は２５日、同校で２年生による「プレゼンテ...
函館白百合学園中学高校（高橋眞理子校長）は、暑さ対策として来年度から...
道教育大附属函館小学校（北村博幸校長）で２５日、函館バス（森健二社長...
函館高専（伹野茂校長）は９月２６日、初めて女子中学生（全学年）と家族...
函館市は２５日、花の栽培や管理を通じて、命の大切さや思いやりの心など...
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第５６回函館市老人福祉大会（函館市老人クラブ連合会主催、函館市社会福...
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札幌管区気象台は２７日、道内の向こう１カ月（２９日～９月２８日）の天...
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国土交通省が高速道路の通行料徴収を、自動料金収受システム（ＥＴＣ）専...
渡島総合振興局は、新型コロナウイルスの影響を受けた観光業を支援するた...