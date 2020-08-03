この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
函館市教委は２学期の始業式に当たる１７日から約１カ月間、市内の全中学...
道立道南四季の杜公園（函館市亀田中野町）で２日、夏休み企画の木工体験...
函館北中学校（奥崎敏之校長、生徒２２１人）は７月３１日、授業の様子を...
遺愛女子中学高校（福島基輝校長、生徒８５３人）は、今年戦後７５年を迎...
新型コロナウイルスの感染拡大による休校で夏休み期間が短縮となった函館...
【松前】松城小学校（岩井栄一校長、児童１１１人）の６年生２１人は７月...
【江差】江差小学校（角田昌宏校長、児童１２２人）は７月２９日、「１日...
函館市教委は２９日、同日で開館１０周年を迎えた箱館奉行所で、「ドロー...
ＮＰＯ法人函館エコロジークラブが運営する函館市熱帯植物園（市湯川町３...
遺愛女子高校（福島基輝校長）の英語科３年は３０日、女性が誇りを持って...
【札幌、小樽】道は３日、後志管内で２０代女性１人が新型コロナウイルス...
江差保健所は３日午前１０時、同保健所管内に食中毒警報を発令した。 ...
【知内】知内小学校（樫野人範校長、児童１１９人）はこのほど、首都圏に...
「Ｆ‐ＣＯＮ」（光冷暖システム）と「健康雑貨」の販売を行う北斗市の健...
夫婦で築いた庭に笑顔を咲かせ 愛犬と一緒にほっと一息 東京からＵター...
訪問介護の役割 ～介護保険制度の本質「自立支援」を理解して～ 訪問...
夏季北海道大会南北海道大会第１日（８月３日）１回戦 札幌円山球場知内―...
【厚沢部】厚沢部商工会青年部（山下礼部長）は「あっさぶメークイン」の...
遺愛女子高校吹奏楽局（小松麗依奈局長）の第３０回定期演奏会（同局ＯＧ...