この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市中央図書館は１８日、「こどもレファレンス講座」を同館で開いた。...
【北斗】大野農業高校（野村博之校長）の農業クラブはこのほど、東京五輪...
【上ノ国】滝沢小学校（成田浩一校長、児童９人）は１３日、同校体育館で...
遺愛女子高校（福島基輝校長）の英語科３年生は１６日、北海道国際交流セ...
函館短大（猪上徳雄学長）は１６日、同短大で「認知症サポーター養成講座...
【松前】松城小学校（岩井栄一校長、児童１１１人）の６年生２２人はこの...
【北斗】石別小学校（齋藤政洋校長）は１０日、ビデオ会議システム「Ｚｏ...
道高文連道南支部軽音楽部専門部（部長・函館工業高校小幡圭二校長）に加...
道立函館高等技術専門学院（鈴木一弘学院長）は１５日、同学院で今年度２...
北大大学院水産科学研究院（木村暢夫院長）は、全国の中高生が海の魅力を...
ドーピー建設工業（札幌市、稲田義行社長）は１８日、函館市役所周辺で清...
函館市中央図書館は１８日、「こどもレファレンス講座」を同館で開いた。...
函館大学（野又淳司学長）で１７日、「コーヒーインストラクター検定３級...
旭川市在住の墨絵詩書家、小林白炎（本名・裕幸）さん（５０）の個展「命...
函館稜北病院が取り組む医療・介護の全職種を対象とした函館ジェネラリス...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町、上谷智雄総支配人）は...
函館市上湯川町３２７の総合公園「市民の森」でアジサイが見頃を迎え、夏...
【札幌】道は１８日、新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表し...