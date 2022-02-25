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函館市文学館（末広町）は２６日午後２時から 第２回文学のひととき「朗...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは２６...
函館市女性会議（佐々木香会長）は３月５日、第５０回はこだて・女性大会...
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北海道坂本龍馬記念館（函館市末広町８）は２７日午前１１時から、昨年３...
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北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２６日午後１時半から、函館国際ホテ...
災害時のボランティア活動を支援する道内の連携組織「北の国災害サポート...
日本電信電話ユーザ協会函館地区協会（中野恒会長）は、３月１０日午後５...
居住地の地元紙に載っていた記事につい目が止まった。大手不動産グループ...
函館市は新年度、保護者の合計所得が３００万円以下の家庭を対象に、市独...
【木古内】木古内町（鈴木慎也町長）は２４日、２０２２年度予算案を発表...
函館市は２４日、新型コロナウイルスワクチン３回目接種の追加予約枠を発...
〇…日本気象協会（東京）は２４日、全国のサクラ（ソメイヨシノ）の開花...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２５日午後５時から、函館国際ホテル...
フォーポイントバイシェラトン函館（上谷智雄総支配人）で、イチゴを使っ...