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日本語や英語で交流を楽しむ「Ｇワールド」（函館コミュニティプラザ・Ｇ...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは２２...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２２日午前１０時から正午まで、函...
函館市住宅都市施設公社は２０日、市内で新型コロナウイルスの感染者が急...
地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士、小林文代代表は、...
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【北斗】市かなでーる協会と市吹奏楽連絡協議会は、２２日に市総合文化セ...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は３０日、オンラインセミナー「伝える...
函館市消防本部は、２１日午前０時から同５時までの間、固定電話からの１...
道によると、２１日の道検査分での新たな新型コロナウイルス感染確認は函...
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【木古内】道開発局が魅力的なドライブルートを認定するシーニックバイウ...
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【札幌、旭川、小樽】道などは２１日、道内で新たに１６４４人が新型コロ...