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函館地域産業振興財団は１９日、２月９日、３月４日の各日午後２時から、...
函館市青少年研修センター（ふるる函館、谷地頭町５）は、１４日から、地...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１５...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１５日午...
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は、１５日午後１時...
【北斗】昨夏に世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」の...
公益財団法人北海道女性協会（札幌）は、１４日午後１時半～同４時半に函...
行政書士澤田淳一事務所は１２日午前１０時から、函館市総合福祉センター...
函館と青森の演劇関係者を招いた「函館と演劇文化シンポジウム－かける－...
【江差】道総研食品加工研究センター（江別市）は、２０日午後１時半から...
【北斗、森】ミニバスケットボールの第１５回フレッシュカップ函館地区５...
【札幌】道バレーボール協会（生島典明会長）創立９０周年の式典と祝賀会...
２、３日に東京都と神奈川県で行われた第９８回箱根駅伝で、函館出身で明...
【上ノ国】町民有志でつくる元旦打ち上げ花火実行委員会は１日、町北村で...
【北斗】市は１１日、国の新型コロナウイルス対策の子育て世帯応援給付金...
◇年始あいさつ 株式会社三冷社取締役執行役員東京...
渡島総合振興局は２６日午後１時半から、今年度の道南ワインアカデミーの...
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Ｑ 登記事項証明書を取る必要があるのですが、平日は仕事の都合上、法務...
函館市は１１日、総務部一般職の５０代男性と、恵山支所一般職の３０代男...