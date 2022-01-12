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函館市青少年研修センター（ふるる函館、谷地頭町５）は、１４日から、地...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１５...
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は、１５日午後１時...
【北斗】昨夏に世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」の...
公益財団法人北海道女性協会（札幌）は、１４日午後１時半～同４時半に函...
行政書士澤田淳一事務所は１２日午前１０時から、函館市総合福祉センター...
函館と青森の演劇関係者を招いた「函館と演劇文化シンポジウム－かける－...
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【北斗、森】ミニバスケットボールの第１５回フレッシュカップ函館地区５...
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２、３日に東京都と神奈川県で行われた第９８回箱根駅伝で、函館出身で明...
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◇年始あいさつ 株式会社三冷社取締役執行役員東京...
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Ｑ 登記事項証明書を取る必要があるのですが、平日は仕事の都合上、法務...
函館市は１１日、総務部一般職の５０代男性と、恵山支所一般職の３０代男...