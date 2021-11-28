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脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２７日午前１０時から函館市総合福...
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○…国特別史跡五稜郭跡のイルミネーションイベント「五稜...
多彩なハンドメイド雑貨を販売する「マリーマート」が２７日、ポールスタ...
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秋口から国内外のニュースに「値上げ」が目立つ。需要拡大と主産地の天候...