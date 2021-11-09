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道は１１日、ベルクラシック函館（梁川町）で事業者向け「道産ワインセミ...
先代から受け継いだ経営資源を活用し、新事業に挑戦する「ベンチャー型事...
函館市は、立待岬周辺の市道（谷地頭１２・１７号線、全長１・４キロ）を...
函館開発建設部は道路設備の点検とワイヤーロープ式防護柵設置のため、８...
道、道財務局と４司法書士会（札幌、旭川、函館、釧路）は８～１２日、借...
ワインショップ「ワインのわだ」（函館市弁天町）は１１日午後６時半から...
全国から生徒を募集している奥尻高校（佐野佳夫校長）は６日午後３時から...
函館出身の写真家、伊藤妹さんが講師を務め、手作りフォトブックを制作す...
函館市主催の今年度最後となる合同企業説明会が５日、フォーポイントバイ...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（紺谷克孝団長...
函館割烹調理師会は８日、函館市役所１階市民ホールで「第２８回日本調理...
【乙部】函館開発建設部江差道路事務所（加藤智彦所長）は８日、岩盤崩落...
道青少年科学文化財団（札幌）は６日、函館市民会館で「第３０回先端科学...
函館山ロープウェイ（竹村隆社長）は８日、新型コロナウイルス対策の緊急...
原油価格の高騰に伴う、石油製品の価格上昇が止まらない。石油情報センタ...
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