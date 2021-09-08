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市民団体「五稜郭の文化価値を考える会」（佐々木馨会長）は、１１日午後...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会（札幌）は、１１日に函館北洋ビル...
旧函館区公会堂（元町１１、瀬川恒広館長）は９月１１日午後２時から、２...
国連が提唱する持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を啓発しようと、北海道国...
集まった人たち同士で会話を楽しむ傾聴カフェ「お話聴きますカフェ」が、...
道は、今年度の「道男女平等参画チャレンジ賞」の候補者を募集している。...
【森】町は電話交換手として働く、会計年度任用職員（パートタイム）１人...
渡島総合振興局は、２７日午後１時半から七飯町文化センターで開く今年度...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会（札幌）は、１１日午後１時から函...
旅する作業療法士として道内の隠れた魅力発信などに取り組む、松田将弥さ...
函館市は７日、市に住民登録している４０～４４歳の約１万２０００人に、...
渡島総合振興局は、渡島管内の魅力を発信する動画の秋編「ＪＯＭＯＮ渡島...
【上ノ国】光る絵本展プペルバスｉｎ北海道ひやま事務局（木村侑代表）は...
函館市陣川町にある史跡四稜郭で、駐車場横の畑に植えたヒマワリが見頃を...
【乙部】岩盤崩落で町内鳥山―館浦間の国道２２９号が通行止めとなってい...
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旭川市出身で岩手県盛岡市の陶芸家、雪ノ浦裕一さんの個展「季節を楽しむ...
陸上の道南高校新人大会（道南陸協、高体連函館支部主催）が８月２８、２...
函館アーチェリー協会（見付宗弥会長）は、１０月２、３の両日、根崎公園...
軟式野球の第２１回理事長杯大会（函館軟式野球連盟主催）１、２部の決勝...