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行政書士澤田淳一事務所は２１日午前１０時から、函館市総合福祉センター...
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道警本部は１９日、函館中央署地域課の２０代男性巡査が新型コロナウイル...
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◇北斗市（２０日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２７人）では、生徒の多くが地元の基幹産...
「第４５回全国高校総合文化祭（紀の国わかやま総文２０２１）」がこのほ...