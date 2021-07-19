この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２４日午前１０時から函館市総合福...
北欧・フィンランドの文化を発信するイベント「フィンランドに触れて旅気...
【七飯】プリンスホテル北海道エリアは、８月９日午後２時から同５時まで...
農林水産省は、農山漁村の持つポテンシャル（潜在能力）を引き出すことで...
ＪＲ東日本などは、新幹線グランクラスに添乗するアテンダントの新型コロ...
【厚沢部】地元の秋の味覚を満喫する、今年度の「大収穫感謝祭ｉｎあっさ...
地域支援ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は２４、３１の...
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は、２２日午後１時半から、函館朗読紀行...
社会福祉法人全国手話研修センター（京都）は、１０月９日に始まる「第１...
【北斗】市健康センター「せせらぎ温泉」は１８日午前９時、設備改修を終...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２４日午前１０時から函館市総合福...
函館市海岸町の建設業、森川組（森川基嗣社長）は災害時に地域住民への支...
函館市内で活動するさまざまな団体と工藤寿樹市長がまちづくりについて直...
函館市総合福祉センターで１５日、防火訓練が行われた。同センター職員で...
【札幌】第２日は１８日、札幌円山球場で１回戦３試合を行い、第２試合で...
陸上の道新杯春季道南小学校大会、全日本中学校通信北海道・道南地方大会...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連たそがれ野球...
コロナ禍は第５波が現実になりそうな気配が漂っている。緊急事態宣言下の...