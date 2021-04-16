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日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１７...
函館市中央図書館は１７日午後２時から、第１回郷土の歴史講座「あのころ...
函館出身のピアニスト、岡田奏さんのリサイタル（函館市文化・スポーツ振...
函館市の南かやべひろめ舟祭り実行委（鎌田光夫会長）は９日、６月１２日...
北海道日本ハムファイターズは「北海道シリーズ２０２１ ＷＥ ＬＯＶＥ...
登校拒否と教育を考える函館アカシヤ会は、１８日午後１時半から函館市総...
函館市内や近郊の小学生を対象にした、交通ルールを学ぶイベント「夜光反...
函館弁護士会は、「遺言の日」の１５日午前１０時から、遺言に関する無料...
総務省函館行政監視行政相談センターは、１３日午後１時半からテーオーデ...
函館商工会議所は２３日午後２時から、主催セミナー「風通しのよい職場づ...
【松前】第３回町議会臨時会が１６日開かれた。新型コロナウイルス感染症...
七飯町の２０２１年度一般会計予算は前年度と比較して８・８％減の１０９...
【札幌、旭川】道と札幌市などは１６日、新たな新型コロナウイルス感染者...
【松前】町は１６日、松前城資料館前にある基準木のソメイヨシノが、同日...
市立函館保健所は１６日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
【北斗】石別小学校（齋藤政洋校長、児童１１人）の１～６年生児童が１５...
現代アートの魅力を地元から発信 店全体を誰もが楽しめる作品に ２０２...
皮膚の老化と治療 私は、30数年間眼科医として沢山の方を診察してきま...
【森】森水産加工業協同組合の直売所「北の森町噴火湾」は、１８日午前１...