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日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１７...
函館市中央図書館は１７日午後２時から、第１回郷土の歴史講座「あのころ...
函館出身のピアニスト、岡田奏さんのリサイタル（函館市文化・スポーツ振...
函館市の南かやべひろめ舟祭り実行委（鎌田光夫会長）は９日、６月１２日...
北海道日本ハムファイターズは「北海道シリーズ２０２１ ＷＥ ＬＯＶＥ...
登校拒否と教育を考える函館アカシヤ会は、１８日午後１時半から函館市総...
函館市内や近郊の小学生を対象にした、交通ルールを学ぶイベント「夜光反...
函館弁護士会は、「遺言の日」の１５日午前１０時から、遺言に関する無料...
総務省函館行政監視行政相談センターは、１３日午後１時半からテーオーデ...
【写真特集】第７３回高体連バドミントン函館支部春季大会団体戦...
バドミントンの第７３回高体連函館支部春季大会が１６日、函館アリーナで...
函館市企業局交通部によると、函館市電の２０２０年度の乗客数は昨年から...
【江差】江差追分会（会長・照井誉之介江差町長）は１６日までに、今年度...
「頼れる仲間プルト君」というビデオをご存じだろうか。１９９３年に動力...
函館市は１６日、高齢者を対象とした新型コロナウイルスのワクチン接種を...
函館市桔梗３の「らぁめん めんきち」（佐藤裕治店主）と同市港町３の「...
函館青柳小・中学校と弥生小、あさひ小の４小中学校の児童生徒と地域の安...
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