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日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは２０...
函館市は２０、２１の両日、イオン上磯店（北斗市七重浜）でマイナンバー...
函館演劇鑑賞会は２０日午後６時半から、劇団文化座公演「しゃぼん玉」を...
国土交通省は、２０２１年度国土交通行政インターネットモニターを募集し...
函館市は、３月５日に函館朝市ひろば（若松町９）で開くパン・パシフィッ...
「２０２１スプリング・コンサート～エールをあなたへ～」のアンサンブル...
道立函館美術館は２０日午後２時から、開催中の特別展「海斗山との対話」...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は１４日午前１０時半...
函館司法書士会（國谷大輔会長）は２８日午後２時から、親子法律教室「『...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１３日午...
市立函館博物館郷土資料館（末広町）は１８日、旧金森洋物店創業家の渡邉...
函館市病院局は１８日までに、新型コロナウイルス感染者を受け入れる病床...
道南で新型コロナウイルスの感染者が初めて確認されてから、１９日で１年...
【乙部】町議会第２回臨時会が１８日に開かれた。Ｇｏ Ｔｏ トラベル事...
１７日の衆院予算委で気になるやり取りがあった。それはマイナンバーが情...
■函館市新川町、結婚相談所運営、米木司さん（７１） 地震発生時は事...
２０日午後２時からシエスタハコダテ（本町２４）で開かれる野菜の産直市...
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【北斗】北斗市は１２日に発表した新年度一般会計予算案で、第１２弾の新...