この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１１日午...
函館市は、２０２１年度採用の会計年度任用職員採用試験の申し込みを１４...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、１２日午前１０時から函館市総合福...
函館市シルバー人材センターは、毎年恒例で会員が行う、包丁の研磨と木製...
函館市は、市緑化審議会の委員２人を１６日まで公募している。 市内在...
【森】森水産加工業協同組合の直売所「北の森町噴火湾」は、開店５周年を...
石川啄木が残した日記や短歌などの言葉をつないだ和太鼓朗読劇「君に与ふ...
函館市は１３、１９日の両日に開く予定だったプラスチックごみ削減啓発イ...
【木古内】町は、高齢者等屋根の雪下ろし等助成事業申請手続きや、現地確...
道は、２４日午後２時から渡島総合振興局４階会議室で開く「地域別ＳＤＧ...
函館市が今年度予定する財務部関係分の市有地売却額の合計は９億８８２２...
渡島総合振興局と桧山振興局は８日、２０２０年度特別交付税の１２月交付...
【北斗】第４回市議会定例会は８日開会、会期を１１日までの４日間と決め...
函館市衛生試験所に８日、新型のＰＣＲ検査機器１台が納入された。新たに...
【七飯】第４回町議会定例会は８日開会し、会期を１０日までの３日間と決...
【森】森町議会１２月会議が８日開会し、会期を９日までの２日間と決めた...
第４回定例函館市議会は８日、本会議を再開。予算特別委員会（金沢浩幸委...
斉藤佐知子氏（民主・市民ネット）＝午前１０時～同１０時４０分 ①新...
【上ノ国】町議会第４回定例会が８日開会した。この日は一般質問を行い、...
卓球の会長杯（函館卓球協会主催）の硬式の部団体戦が６日、函館アリーナ...