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市民団体「五稜郭の文化価値を考える会」（佐々木馨会長）は１３日午後１...
地元就職を考える学生向けイベント「地元企業の先輩達とのトークセッショ...
函館のリコーダー奏者でつくる「オークリコーダーアンサンブル」は１４日...
函館臨床福祉専門学校は１４、１５日の両日午前１０時から、函館蔦屋書店...
【札幌】読売育英奨学会は１５日午後０時半から、首都圏での新聞配達など...
道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、鈴木一弘学院長）は、２０２１...
【厚沢部】あっさぶ文化遺産調査プロジェクト（石井淳平代表）は１０日、...
函館司法書士会は１０日午前９時から、桐朋会館（函館市千歳町２１）で「...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、７日午...
函館市は、市民が楽しみながら健康に関する知識を身に付ける「はこだて市...
道内の新型コロナウイルス感染拡大が止まらない。札幌・道央圏が突出して...
道内で新型コロナウイルスが急拡大していることを受け、函館市内の観光施...
函館在住の画家外山欽平さん（８３）の「油絵小品展」が１４日まで、ギャ...
○…函館市シルバー人材センターに登録する高齢者の事故予防に役立てても...
国の外食需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ Ｅａｔ」事業のうち、道のプレミアム付...
津軽海峡フェリー（函館市港町３、村上玉樹社長）は、従来の割引サービス...
【北斗】市議会臨時会は１０日、今年度第８弾となる新型コロナウイルス緊...
道は、今年度の道産業貢献賞の受賞者を発表した。全道４３個人、１団体が...
◇交流ペア大会（１０月２５日、すずらんの丘公園パークゴルフ場） ▽...
◇ラストコールパークゴルフ大会（３日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...