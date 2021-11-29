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○…国特別史跡五稜郭跡のイルミネーションイベント「五稜...
〇…日本郵便北海道支社（札幌）は２５日、世界文化遺産に登録された「北...
〇…函館市山の手２の陶芸教室「函館バウハウス工房」（佐...
○…「函館の歴史を学ぼう会」の１１月講座が１９日、函館...
○…函館海上保安部は１４日、函館市恵山岬町（椴法華地区...
○…大野農業高校の２年生５３人がこのほど、修学旅行先の...
〇…朝日生命道南支社は、日本画家の故平山郁夫氏の絵画作品を使用した２...
○…地域の元気な高齢者「アクティブシニア」を対象とした...
〇…道は、道東太平洋沿岸での赤潮による漁業被害を支援するため、根室～...
〇…北海道ユニセフ協会道南支部と北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２...
【北斗】第１５回少年少女ドッジボール大会（北斗スポーツクラブ主催）が...
函館市スポーツ少年団（白木壮太本部長）は２１日、函館アリーナで加盟少...
【鹿部】バスケットボールの第１３回函館臥牛ライオンズクラブ杯１年生大...
連合北海道渡島地域協議会第３２回・函館地区連合会第２９回定期総会が２...
函館市昭和２の浅水フラワーガーデン（浅水春雄社長）のフローリスト、浅...
函館市陣川町８２の北海道東照宮（大谷仁秀宮司）で２３日、今年の五穀豊...
体験講座やグループワークなどを通じ、さまざまな学びや課題解決に取り組...
国際的奉仕団体の函館ゾンタクラブ（小林八重子会長）は１２月５日午後１...
函館市本町の無印良品シエスタハコダテは２６日、同店の移動販売車で青柳...
ＮＰＯ法人日本ＦＰ（ファイナンシャルプランナーズ）協会道南支部（高森...