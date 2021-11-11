この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
○…地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士、小林文代代表...
○…杉並町会（塚原昌一郎会長）と遺愛女子高校（福島基輝...
○…函館絵本の会「銀のふね」は８日午後１時半から、講演...
○…小林豊子きもの学院北海道（澤田親吾代表）と同講師会（佐藤豊美院会...
〇…道は「『森林の担い手』写真コンクール」でのフェイスブック（ＦＢ）...
〇…北斗市向野の八郎沼公園で開催中の紅葉ライトアップ「北斗紅葉回廊」...
○…道立函館美術館は６日午前１１時と午後１時から、松前高校書道部によ...
○…函館開発建設部は、七飯町の道の駅「なないろ・ななえ」で道路上から...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は１２月３日午後１...
○…函館中央地区交通安全協会（片岡格会長）は１月２７日、函館市社会福...
コロナ禍のこの１年１０カ月ほどの間、物議を呼んだ中にマスクがあった。...
函館市は、性的少数者（ＬＧＢＴ）が働きやすい職場づくりや顧客サービス...
函館市教委は１０日、函館鍛神小学校（石川嘉明校長）で同日に提供した給...
函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）で１０日、中華料理の高級...
石油情報センター（東京）は１０日、８日時点の石油製品価格調査の結果を...
函館地方社会保障推進協議会（岩瀬英雄会長）は１０日、函館市に対し、低...
函館市内・近郊で活動する合唱団による「第１４２回函館市民合唱祭」が７...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は８日、１１月の道南金融経済概況を発表...
【札幌】道は、道産日本酒と酒米のブランド力や認知度向上を図るため、４...
函館市は９日、市役所で今年度の市青少年活動表彰を行い、青少年の健全育...