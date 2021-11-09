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○…函館絵本の会「銀のふね」は８日午後１時半から、講演...
○…小林豊子きもの学院北海道（澤田親吾代表）と同講師会（佐藤豊美院会...
〇…道は「『森林の担い手』写真コンクール」でのフェイスブック（ＦＢ）...
〇…北斗市向野の八郎沼公園で開催中の紅葉ライトアップ「北斗紅葉回廊」...
○…道立函館美術館は６日午前１１時と午後１時から、松前高校書道部によ...
○…函館開発建設部は、七飯町の道の駅「なないろ・ななえ」で道路上から...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は１２月３日午後１...
○…函館中央地区交通安全協会（片岡格会長）は１月２７日、函館市社会福...
〇…函館市の日吉町在宅福祉委員会（委員長・林原幸雄日吉町会長）の今年...
〇…丸井今井函館店（本町）は３１日午前１０時から、ハロウィーンにちな...
函館市主催の今年度最後となる合同企業説明会が５日、フォーポイントバイ...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（紺谷克孝団長...
函館割烹調理師会は８日、函館市役所１階市民ホールで「第２８回日本調理...
【乙部】函館開発建設部江差道路事務所（加藤智彦所長）は８日、岩盤崩落...
道青少年科学文化財団（札幌）は６日、函館市民会館で「第３０回先端科学...
函館山ロープウェイ（竹村隆社長）は８日、新型コロナウイルス対策の緊急...
原油価格の高騰に伴う、石油製品の価格上昇が止まらない。石油情報センタ...
ここ１カ月ほどで、函館市内にあるコンビニエンスストア２店が閉店してい...
青葉マンドリン室内楽団による秋のコンサートが、１３日午後３時から函館...
北海道介護福祉士会は１２日午後３時から、「加齢による物忘れと認知症の...