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〇…函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは２２...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は、９月２５日午後...
○…函館高等支援学校（立田俊治校長）でこのほど、生徒や保護者、教員が...
○…函館映画鑑賞協会は２１日、第２５０回例会を市中央図書館視聴覚ホー...
〇…社会福祉法人「函館緑花会」（坂本徳廣理事長）はこのほど、市内向野...
○…キューバ音楽デュオ「ドス・ソネス・デ・コラソネス」＝写真（提供）...
○…「英語で好きなことを伝えあおう」（ＴＯＳＳ海峡主催）がこのほど、...
〇…道南で活躍するクラフト作家でつくる函館モノクラフトマーケット（モ...
〇…函館市内で活動する創作活動サークル「８００字の会」は、文芸誌「樹...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は９月７日午後２時から...
函館けいりんの「函館新聞・オッズパーク杯争奪戦（ＦⅡ）」最終日が２０...
函館軟野連あさ野球...
道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、藤島克己学院長）は、９月５日...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１７日、函館朝市ミニ水族館（...
７月２２日から８月８日までの土、日、祝日に、計８日間にわたりはこだて...
「道南では醸造用ブドウの産地化に向けた動きが活発で、国内外から大きな...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は２２日午前１０時半...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で今季の運行が延期されていた、明治時...
函館市内で活動する美術グループＫＡＮＮＡ（カンナ、笠間昭三代表）は、...
函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）と函館市は、９月９...