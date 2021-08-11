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○…函館市文化・スポーツ振興財団は９月７日午後２時から...
〇…函館市北洋資料館の親子体験教室「貝殻でつくろう」がこのほど、市芸...
〇…七飯町大沼町の運送会社「羽衣運輸」（井上修社長）はこのほど、町に...
〇…函館市は、２６日午後２時から函館短大付設調理製菓専門学校で開く料...
〇…日銀函館支店は夏休み特別企画として「『こどもクイズ』にチャレンジ...
〇…道南のクラフト作家でつくる函館モノクラフトマーケット（モノクラ）...
〇…毎週１９０人あまりの北斗市民が新型コロナウイルスのワクチン接種を...
○…遺愛女子高校吹奏楽局の第３１回定期演奏会（同局ＯＧ会主催）が７日...
〇…おでかけリハビリ推進協議会（松田悌一会長）は１５日午前１０時半か...
〇…麺屋「いちじく」が１日、ポールスターショッピングセ...
水泳の学童記録競技大会（函館水泳協会主催）が８日、函館市民プールで開...
ソフトテニスの第４２回南北海道総合選手権大会（函館ソフトテニス連盟主...
テニスの第２７回遠藤杯夏季道南ジュニア大会（函館テニス協...
函館市の新型コロナウイルスの新規感染者数は、７月３０～８月５日の週は...
貸切電車に乗って夏休みの思い出を作ってもらおうと、函館市企業局交通部...
お盆期間が始まる。例年だと、帰省や観光で交通機関は混雑し、観光地はに...
道南歌人協会（齊藤サダ会長）と青森市短歌連盟（三嶋じゅん子会長）は、...
統合により来春で閉校となる函館石崎小学校（坂井顕也校長）で１０日、「...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１０日、はこだてみらい館（若...
社会福祉法人侑愛会函館青年寮通所部と新生園が、６月に函館市芸術ホール...