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○…函館国際水産・海洋都市推進機構と函館市は、６月９日...
○…函館市は、６月１３日に市リサイクルセンター（東山町１５１）で、再...
○…ＮＰＯ法人函館レクリエーション協会（野澤信子会長）は６月５日から...
〇…函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダ...
〇…道森林管理局駒ケ岳・大沼森林ふれあい推進センター（函館市新川町）...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は６月８日午後２時から、ざいだんアフ...
〇…ＮＨＫ札幌放送局は、２３日午後６時５分からＮＨＫラ...
〇…道南のクルーザーヨットの愛好者らでつくる南北海道外...
○…函館市女性センター（東川町１１）は、７月から連続４...
○…厚紙で製作できるペーパークラフトロケットの普及に取り組む「マリン...
【北斗】「北斗市夏まつり」の実行委員会は２５日、新型コロナウイルスの...
【札幌】第６０回記念春季北海道高校野球大会（道高野連など主催）第３日...
函館軟野連あさ野球...
２３日に７６歳で亡くなった函館出身の俳優、志村智雄（のりお）さんの訃...
北大大学院水産科学研究院の酒井隆一教授（６０）は、海洋生物に由来する...
【北斗】道南各地で、今年産米の田植え作業が本格化している。道南のコメ...
「スーパームーン皆既月食」を待っていた２６日の夕方、突然の吉報が舞い...
函館税関は２０日、４月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出額...
【札幌】北海道商工会連合会は２５日、札幌市内で通常総会を開き、任期満...
今から１６年前、私の高校生活がスタートしました。入学当初はどの部活に...