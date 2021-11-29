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◇北斗市（１２月２日）▽人権悩みごと相談、行政相談（総合分庁舎、七重...
◇北斗市（２６日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時）...
◇北斗市（２６日）▽いちごちゃんひろば 感触遊び（であえーる新函館北...
◇北斗市（１６日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１７...
◇七飯町（１６日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午） ◇森町...
◇七飯町（１２日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町（１２...
◇北斗市（１２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（９日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （１０...
◇北斗市（９日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１０...
◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
■痛みをケアして生活の質の向上を目指す 函館市や札幌市の医療機...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が２９日開かれ、...
【森】第１回町議会１１月会議が２９日、開かれた。新型コロナウイルスの...
【北斗】茂辺地小中学校（星野みさお校長、児童生徒２６人）で２７日、「...
【森】ＪＡＬスカイ札幌函館支店はこのほど、森町役場で入庁３年目までの...
【厚沢部】江差署は２０日、函館方面本部交通課と同本部管内の日本海側沿...
ヒップホップ、ブレイクダンス、Ｋ－ＰＯＰなどのレッスンを行うスタジオ...
◇北斗市（１２月２日）▽人権悩みごと相談、行政相談（総合分庁舎、七重...
◇北斗市（３０日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
【札幌、旭川】道などは２９日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認し...