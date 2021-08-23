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◇北斗市（２４日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２１日）▽おはなしひろば（市渡会館／前１０時半） （２２...
◇北斗市（２０日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
◇北斗市（１７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１８...
◇北斗市（１７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１...
◇北斗市（１６日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽消費生活相談（同...
◇木古内町（１４日）▽町国保病院土曜開院日（内科／前８時半） （１...
◇北斗市 （１０日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） （１１...
◇北斗市（１２日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
◇北斗市（７日）▽マイナンバーカード出張申請サポート（イオン上磯店／...
函館市は２３日、函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダテ...
ミロ・セルデンさん（２２＝米ウェズリアン大学） 私はバードウォッチ...
◇木曜会・上磯運動公園大会（１９日、北斗市運動公園パークゴルフ場） ...
◇北斗市（２４日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２５日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半） （２...
【上ノ国】江差署は２０日、上ノ国町新村の道道江差木古内線に新設した横...
函館市病院局は２３日、医療応援のため市立函館病院で１６～１８日に勤務...
【札幌、旭川】道と札幌市などは２３日、新たな新型コロナウイルス感染者...