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◇北斗市（２０日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
◇北斗市（１７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１８...
◇北斗市（１７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１...
◇北斗市（１６日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽消費生活相談（同...
◇木古内町（１４日）▽町国保病院土曜開院日（内科／前８時半） （１...
◇北斗市 （１０日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） （１１...
◇北斗市（１２日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
◇北斗市（７日）▽マイナンバーカード出張申請サポート（イオン上磯店／...
◇森町（６日）▽３カ月・６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇...
◇七飯町（４日）▽乳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （５日）...
道警本部は１９日、函館中央署地域課の２０代男性巡査が新型コロナウイル...
函館市教委は１９日、市南北海道教育センター（湯川町３）に勤務する職員...
【木古内】町は、町立学校給食センターで学校給食調理に従事する、会計年...
【七飯】町大沼町のキャンプ場「ＢＥＹＯＮＤ ＶＩＬＬＥＡＧＥ（ビヤン...
◇北斗市（２１日）▽おはなしひろば（市渡会館／前１０時半） （２２...
◇北斗市（２０日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２７人）では、生徒の多くが地元の基幹産...
「第４５回全国高校総合文化祭（紀の国わかやま総文２０２１）」がこのほ...