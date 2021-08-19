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町村ガイド

町村ガイド・一般（２０～２３日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（２１日）▽おはなしひろば（市渡会館／前１０時半） 　（２２...

町村ガイド・一般（２０～２３日）

町村ガイド・一般（６日～９日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（７日）▽マイナンバーカード出張申請サポート（イオン上磯店／...

町村ガイド・一般（６日～９日）

町村ガイド・健康（６日～９日）

[ 町村ガイド ]

　◇森町（６日）▽３カ月・６カ月児健診（保健センター／後０時半） 　◇...

町村ガイド・健康（６日～９日）

町村ガイド・健康（３日～５日）

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　◇七飯町（４日）▽乳児健診（保健センター／正午） 　◇森町　（５日）...

町村ガイド・健康（３日～５日）
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　【木古内】町は、町立学校給食センターで学校給食調理に従事する、会計年...

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　◇北斗市（２０日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...

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町村ガイド・一般（２０～２３日）

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